Ucrânia diz que vai buscar financiamento militar adicional de US$ 20 bilhões

A Ucrânia solicitou US$ 20 bilhões adicionais para reforço militar, visando fortalecer sua posição no conflito contra a Rússia. Este pedido será apresentado em uma reunião com mais de 50 países que apoiam Kiev.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!