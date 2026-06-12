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Ucrânia diz que vai buscar financiamento militar adicional de US$ 20 bilhões

Pedido será feito em reunião com grupo que fornece ajuda financeira e militar para Kiev

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia solicitou US$ 20 bilhões adicionais para reforço militar, visando fortalecer sua posição no conflito contra a Rússia. Este pedido será apresentado em uma reunião com mais de 50 países que apoiam Kiev.

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