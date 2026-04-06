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Ucrânia e Síria prometem maior cooperação em segurança

Kiev quer promover experiência militar na região do Oriente Médio em meio a conflito no Irã

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia e a Síria anunciaram um compromisso de intensificar a cooperação em questões de segurança durante uma reunião realizada em Damasco. Este movimento ocorre enquanto Kiev procura compartilhar sua experiência militar na região do Oriente Médio após o início dos conflitos envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã.

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