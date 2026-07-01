Ucrânia solicita equivalente a mais de R$ 7,5 bilhões em ajuda aos aliados europeus

A Ucrânia solicitou mais de R$ 7,5 bilhões em assistência militar aos aliados europeus. Autoridades afirmam que necessidades substanciais de financiamento estão sem atendimento.



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