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Ucrânia solicita equivalente a mais de R$ 7,5 bilhões em ajuda aos aliados europeus

Autoridades afirmam que necessidades substanciais de financiamento estão sem atendimento

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A Ucrânia solicitou mais de R$ 7,5 bilhões em assistência militar aos aliados europeus. Autoridades afirmam que necessidades substanciais de financiamento estão sem atendimento.

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