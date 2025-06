Última vez que a Terra esteve tão quente foi há 130 mil anos, alerta professor

Maio de 2025 foi o segundo mais quente da história. Segundo dados do observatório europeu Copernicus, as temperaturas estiveram 1,4 °C mais altas do que no período pré-industrial. O índice só é menor que o registrado em 2024 , o ano mais quente da história.



Outro estudo constatou que o gelo da Groenlândia está derretendo 17 vezes mais rápido. Os cientistas apontam que o evento mostra o avanço da crise climática. Países signatários do Acordo de Paris se comprometeram a zerar o saldo de emissões de gases do efeito estufa até 2050, como meio de não ultrapassar o limite crítico de 1,5 °C de aquecimento global. Porém, hoje essa medida já é tida como insuficiente.



“Se a gente só zerar o saldo de emissões em 2050, nós vamos passar de 2 °C, podendo até atingir 2,5 °C [de aumento]”, afirma Carlos Nobre, professor titular do Instituto de Estudos Avançados da USP e copresidente do Painel Científico para a Amazônia, em conversa com o Conexão Record News de segunda-feira (16). O especialista reforça que a situação representa um 'enorme risco' para o planeta.



Nobre comenta que a última vez em que a Terra esteve tão quente foi há cerca de 130 mil anos, no último período interglacial, derretendo todo o gelo da Groenlândia e deixando o mar 6 metros mais alto.