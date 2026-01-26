Logo R7.com
União Europeia aprova fim das importações de gás russo

Eslováquia e Hungria votaram contra; suspensão total deve acontecer até setembro de 2027

Conexão Record News|Do R7

Países da União Europeia aprovaram a determinação para proibir importações de gás russo até o final de 2027. A aprovação final aconteceu em uma reunião em Bruxelas nesta segunda-feira (26).

