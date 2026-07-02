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Vacina contra malária: descoberta pode ajudar na criação de imunizante completo

Vacinação existente tem proteção parcial e é aplicada em crianças; pesquisa é da Fiocruz

Conexão Record News|Do R7

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Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Minas Gerais fizeram uma descoberta significativa que pode transformar a abordagem de imunização contra a malária. O estudo revelou um conjunto de fragmentos de proteínas do protozoário Plasmodium, responsável pela doença. Esta descoberta tem o potencial de ajudar no desenvolvimento de vacinas mais abrangentes e eficazes contra diversos tipos de parasitas causadores da malária.

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