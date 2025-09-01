Vale a pena fazer pagamentos com o Pix parcelado? Economista faz alerta

Os bancos e as instituições financeiras do país já oferecem o Pix parcelado, em duas modalidades. Uma delas é o empréstimo pessoal, com parcelas descontadas direto na conta bancária, e a outra, com cartão de crédito com desconto das parcelas na fatura. Mas há cobrança de juros.



O Pix parcelado “é um Pix simplesmente para quem [o] recebe”, de acordo com o economista Ricardo Buso. Ele explica que a nova modalidade de pagamento instantâneo depende do perfil e limite de crédito do usuário com a instituição financeira.





Conexão Record News desta segunda-feira (1º), Buso explica que esta nova opção, que pode ser regulamentada pelo Em conversa com odesta segunda-feira (1º), Buso explica que esta nova opção, que pode ser regulamentada pelo Banco Central ainda em setembro, funciona como uma operação de crédito para quem paga e, logo, possui cobrança de juros elevadas.



