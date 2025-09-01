Vale a pena fazer pagamentos com o Pix parcelado? Economista faz alerta
Ferramenta de transferência já é oferecida pelos bancos e tem previsão de ser regulamentada pelo Banco Central ainda neste mês
Os bancos e as instituições financeiras do país já oferecem o Pix parcelado, em duas modalidades. Uma delas é o empréstimo pessoal, com parcelas descontadas direto na conta bancária, e a outra, com cartão de crédito com desconto das parcelas na fatura. Mas há cobrança de juros.
O Pix parcelado “é um Pix simplesmente para quem [o] recebe”, de acordo com o economista Ricardo Buso. Ele explica que a nova modalidade de pagamento instantâneo depende do perfil e limite de crédito do usuário com a instituição financeira.
Em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (1º), Buso explica que esta nova opção, que pode ser regulamentada pelo Banco Central ainda em setembro, funciona como uma operação de crédito para quem paga e, logo, possui cobrança de juros elevadas.
“[...] É uma operação que libera o pagamento à vista e faz uma operação de crédito pessoal com taxas aí de 4, 5, 9% ao mês, o que é um absurdo, especialmente em tempos de endividamento alto”, alerta o especialista.
