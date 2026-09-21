Logo R7.com
RecordPlus

Veja cuidados para não cair no golpe do 'carro maquiado'

Especialistas advertem que muitos veículos vêm com a quilometragem adulterada

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A fraude do carro usado "maquiado" consiste na adulteração da quilometragem do automóvel, uma prática estelionatária que pode levar a cinco anos de prisão.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Carros
  • golpe
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.