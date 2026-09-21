Veja cuidados para não cair no golpe do 'carro maquiado'
Especialistas advertem que muitos veículos vêm com a quilometragem adulterada
A fraude do carro usado "maquiado" consiste na adulteração da quilometragem do automóvel, uma prática estelionatária que pode levar a cinco anos de prisão.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Xi Jinping vai viajar aos Estados Unidos nesta semana para reforçar diálogo
Líder não vai participar da Assembleia Geral da ONU, mas vai se encontrar com Trump na Casa Branca
Donald Trump ainda avalia próximos passos em relação ao Irã
Presidente falou em 'eliminar o país', 'deixar apodrecer economicamente' ou 'chegar a acordo'
Assista à entrevista com Cristina Graeml (PSD), candidata ao Senado pelo Paraná
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelos apresentadores Eduardo Scola e Manuella Niclevicz, da Ric RECORD
Partido de Vladimir Putin conquista número recorde de cadeiras
Votação não contou com participação de partidos críticos ao presidente e à guerra na Ucrânia
Governo dos EUA nega vistos a assessores do governo iraniano
Teerã classificou a decisão como 'medida hostil sem precedentes'; presidente estará na reunião
Presidente Lula já está nos EUA para fazer abertura da Assembleia Geral da ONU
Discurso acontece nesta terça-feira (22); entre os temas estão clima e inteligência artificial
Economia registra retração de junho para julho de 2026
Já no acumulado de 12 meses, Produto Interno Bruto avançou 1,8%
EUA planejam reconstruir principal porto de Palau
Arquipélago vai se tornar sede de equipes de construção das Forças Armadas no exterior
Delegação do Irã vai receber visto para participar de encontro na ONU
No entanto, representantes estarão sujeitos a restrições e proibições de compras no país
Coreia do Sul descarta envio de recursos militares ao Oriente Médio
Segundo presidente, país ainda avalia desempenhar papel maior na proteção do estreito de Ormuz
Guerras no Oriente Médio e na Ucrânia devem dominar debates na Assembleia Geral da ONU
Crises em vários países e avanço da inteligência artificial também serão discutidos
China pede que Teerã ajude a conter Houthis do Iêmen
Arábia Saudita solicitou ajuda de Pequim após rápido avanço do grupo rebelde na região
Um terço das pessoas com deficiência no Brasil vive com menos de R$ 42 por dia
Dados foram divulgados pelo IBGE; taxa sobe quando se trata de crianças
Rússia planeja ataques híbridos contra países da Europa
Segundo premiê polonês, ofensivas seriam 'de natureza acidental' para enfraquecer Otan