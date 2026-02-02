Volodymyr Zelensky confirma nova rodada de negociações
Encontro com EUA e Rússia vai acontecer na quarta e quinta-feira (4 e 5), em Abu Dhabi
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos e a Rússia. O encontro deve acontecer quarta e quinta-feira (4 e 5), em Abu Dhabi, com o objetivo de construir um acordo de paz.
