Volodymyr Zelensky propõe interrupção de ataques entre Rússia e Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs uma interrupção nos ataques entre seu país e a Rússia. Segundo ele, o objetivo é enfrentar a crise do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.



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