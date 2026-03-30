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Volodymyr Zelensky propõe interrupção de ataques entre Rússia e Ucrânia

Segundo ele, objetivo é enfrentar a crise do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs uma interrupção nos ataques entre seu país e a Rússia. Segundo ele, o objetivo é enfrentar a crise do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.

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