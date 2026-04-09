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Zécarlos Machado relembra papéis marcantes da carreira

Na tela da RECORD, ator interpretou Abraão, Faraó Seti I e o sacerdote Fassur

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O 'Link News' de quarta-feira (8) entrevistou Zécarlos Machado, ator com carreira ilustre no teatro, televisão e cinema brasileiro.

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