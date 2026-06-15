Zelensky discute negociações com Trump por telefone

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o diálogo, ambos discutiram estratégias para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia.



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