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Zelensky discute negociações com Trump por telefone

Líderes da Ucrânia e dos Estados Unidos devem se encontrar durante Cúpula do G7

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o diálogo, ambos discutiram estratégias para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia.

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