Zelensky diz que ação na Rússia foi resposta ao ataque em Kiev

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as investidas ucranianas na Rússia foram em resposta ao ataque russo que danificou um mosteiro histórico na Ucrânia.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!