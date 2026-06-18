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Zelensky diz que ação na Rússia foi resposta ao ataque em Kiev

Líder ucraniano disse que Moscou 'vai queimar' se ataques contra o país continuarem

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as investidas ucranianas na Rússia foram em resposta ao ataque russo que danificou um mosteiro histórico na Ucrânia.

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