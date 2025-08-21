Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora

Na preparação para o possível encontro entre Rússia e Ucrânia , o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky , impôs condições para a reunião entre ele e Putin ; para ele, as discussões diplomáticas poderão acontecer nas próximas semanas, se houver garantias e apoio para segurança do povo ucraniano, tendo a China fora da lista de países que poderiam providenciar a proteção necessária.



O presidente ucraniano aprovou a participação de Donald Trump na reunião trilateral, e disse que, caso Putin recuse o encontro com Kiev , espera uma resposta forte do governo norte-americano.



Em entrevista para o Conexão Record News , o especialista em direito internacional Manuel Furriela explicou que a escolha de Zelensky, ao não permitir que a China garanta a segurança da Ucrânia durante as negociações diplomáticas com Putin, se dá pelo relacionamento político e comercial entre o governo chinês e Moscou. Segundo o professor, as melhores opções de apoio defensivo seriam a Europa , em questão das tropas, e os Estados Unidos no espaço aéreo.



“Ela mantém a economia russa em funcionamento, tem interesses próprios, principalmente matéria-prima, recursos naturais, é fornecedora de equipamento militar, drones, por exemplo, então não é a mais indicada”, expressa o especialista sobre Pequim.