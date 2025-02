Acordo da mineradora Samarco com municípios afetados por tragédia em Mariana tem poucas adesões

Vinte e três cidades não aderiram ao acordo de reparação pelos danos da tragédia ambiental de Mariana , em Minas Gerais. Segundo as prefeituras, o valor proposto, de R$ 100 bilhões, é insuficiente. Ainda existem críticas sobre a falta de comunicação com os municípios afetados por parte da mineradora.



Das cidades afetadas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, 12 das 49 aceitaram os termos do acordo até agora. O prazo para aceitar o acordo é 6 de março. Os municípios também pedem que a data seja adiada.