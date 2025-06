‘Dados econômicos são os melhores dos últimos anos’, afirma Lula em entrevista coletiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista coletiva realizada em Brasília na manhã desta terça-feira (3), que está em um momento exitoso com os resultados da economia brasileira. Ao afirmar que os dados econômicos são os melhores dos últimos anos, Lula defendeu que "o Brasil precisa buscar estar entre os países mais ricos do mundo”.



Ao comentar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o presidente disse que, “se houve uma reação, de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades”. Ele também pontuou que Fernando Haddad não se recusou a rever as medidas anunciadas sobre o imposto.



O líder fez duras críticas a Donald Trump ao falar sobre as restrições a autoridades estrangeiras para visto nos Estados Unidos . “É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não concorda, silencie, porque não é correto você dar palpite”, enfatizou.



Sem mencionar o nome de Eduardo Bolsonaro , Lula classificou as atitudes do deputado como “desrespeito ao Brasil” e "terroristas". “O cidadão que é deputado, renuncia o seu mandato, para ficar tentando 'lamber as botas do Trump', pedindo intervenção na política brasileira”, lamentou.