Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Meio Ambiente


Estado de SP suspende queimas controladas por 30 dias

Meses de agosto e setembro são tradicionalmente críticos devido ao clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, que aumentam o risco de incêndios florestais

Hora News|Do R7

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) anunciou a suspensão das autorizações para queimas controladas em todo o estado. A medida é válida por 30 dias, a partir de quinta-feira (28), e tem como objetivo diminuir os riscos associados aos incêndios florestais


Os meses de agosto e setembro são tradicionalmente críticos devido ao clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, fatores que aumentam significativamente o risco de queimadas na região.

  • hora-news
  • meio-ambiente
  • Clima
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.