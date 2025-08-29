Estado de SP suspende queimas controladas por 30 dias

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) anunciou a suspensão das autorizações para queimas controladas em todo o estado. A medida é válida por 30 dias, a partir de quinta-feira (28), e tem como objetivo diminuir os riscos associados aos incêndios florestais .





Os meses de agosto e setembro são tradicionalmente críticos devido ao clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, fatores que aumentam significativamente o risco de queimadas na região.