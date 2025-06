Imagens mostram momento em que carro colide contra poste em Porto Alegre; motorista não resistiu

Uma motorista de 25 anos morreu após o carro colidir contra um poste na região metropolitana de Porto Alegre (RS), no último domingo (15). Outra jovem que estava no veículo, de 21, sofreu ferimentos leves.



A principal suspeita é que a chuva e o excesso de velocidade tenham causado aquaplanagem — quando os pneus perdem contato com o asfalto — e contribuído para o acidente. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar as vítimas, que ficaram presas nas ferragens .