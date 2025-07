Introdução do IVA pode ser ‘mudança mais dramática’ que sistema tributário vai viver, diz Haddad

O governo federal lançou nesta terça-feira (1º) o Plano Safra 2025/2026 destinado a médios e grandes produtores, com R$ 516,2 bilhões em recursos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , discursou durante o evento.



O ministro apontou que o Plano Safra não é a única iniciativa que visa valorizar ainda mais o agronegócio brasileiro e cita projetos para a recuperação de pastagens. “Nós estamos com a grande expectativa de começar um trabalho robusto na área de recuperação de pastagens. Isso vai valorizar ainda mais os produtos agropecuários brasileiros [...] e vai inibir o desmatamento da Amazônia, do Cerrado”, disse Haddad.



O ministro citou a importância de projetos como esses para fortalecer a economia brasileira. “Sem isso, os nossos concorrentes vão utilizar o pretexto para deixar de importar produtos brasileiros e a disputa tende a ser cada vez mais acirrada no mercado internacional, que hoje está muito protecionista, como os senhores sabem, e tende a ficar mais protecionista. Nós temos que nos proteger”, declarou.



Haddad ainda afirmou que o Brasil segue em um caminho contrário a outros países da América do Sul, que aumentaram impostos de exportação. “Nós estamos tirando a carga tributária da nossa exportação por meio da introdução do imposto de valor agregado. Pouco se fala disso, mas talvez seja a mudança mais dramática que o nosso sistema tributário vai viver”, completou.