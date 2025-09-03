‘Nenhum comandante militar diz que foi pressionado’, afirma defesa de Paulo Sérgio Nogueira

A defesa de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que “nenhum comandante militar diz que foi pressionado” pelo ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro . O advogado fez a sustentação oral de Nogueira no segundo dia do julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (3).



Durante sua fala, o defensor Andrew Fernandes comparou o depoimento do ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes , com a acusação da Procuradoria-Geral da República . Segundo o relatório, uma possível pressão por um golpe teria sido feita por Nogueira aos comandantes das Forças Armadas em uma reunião no gabinete do ex-ministro em 14 de dezembro de 2024.



Para rebater o conteúdo apresentado na denúncia, a defesa citou o depoimento do próprio Freire Gomes, em que o general afirma não ter sofrido nenhum tipo de pressão de Nogueira . “Não, não senhor, doutor Paulo, de maneira alguma [citando o depoimento]. De maneira alguma, como se dissesse: ‘Não, aí isso é uma sandice, isso aí é esdruxulo, isso aí é uma loucura”, completou o advogado.