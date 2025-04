Ausência de países europeus em acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia 'causa mal-estar diplomático'

O presidente francês Emmanuel Macron recebeu em Paris, nesta segunda-feira (17), líderes da Alemanha, Polônia, Itália, Espanha, Holanda, Dinamarca e Reino Unido para discutir a guerra na Ucrânia. A decisão de convocar uma reunião de emergência foi tomada devido ao risco do bloco europeu ser deixado de fora das negociações de paz envolvendo Estados Unidos, Ucrânia e Rússia.



Em entrevista ao Jornal da Record News , o cientista político Paulo Bittencourt explicou que há uma série de interesses por parte da União Europeia em participar do acordo para colocar fim ao conflito. Além de considerar o território ucraniano como parte legítima do continente, o avanço da Rússia é visto como ameaça, já que pode deixar o bloco enfraquecido.



Bittencourt também ressaltou que a ausência dos países europeus – que contribuíram durante os quase três anos de guerra com envio de recursos materiais – na mesa de negociações causa um mal-estar diplomático.