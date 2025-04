Backups, senhas fortes e atenção: aprenda como se proteger de roubos e furtos de celular

Diante dos altos índices de roubos e furtos de celulares no Brasil, o perito em crimes digitais Wanderson Castilho fala sobre a importância de proteger os dados do aparelho. “A ação tem que vir antes disso acontecer”, afirma em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (31).



Segundo Castilho, o maior problema é quando o criminoso consegue acessar as informações pessoais da vítima. Para que isso não aconteça, ele explica que é preciso fazer backups constantes e criar níveis de segurança, com senhas fortes e diferentes para aplicativos bancários, e-mails e redes sociais.



Outra precaução destacada pelo especialista é evitar levar o celular para regiões de risco e andar na rua com atenção. “Mesmo você tendo a localização ativada, a polícia não vai atrás do seu equipamento. Então, é melhor a prevenção do que perder e tentar fazer algo depois”, alerta.



Celular Seguro



Uma nova atualização do programa Celular Seguro , lançado pelo governo federal em 2023, emitirá notificações alertando para que o aparelho seja entregue imediatamente a uma delegacia, caso o eletrônico roubado seja habilitado com novos chips de qualquer operadora.



Wanderson explica que os celulares cadastrados no aplicativo são bloqueados imediatamente após a comunicação do furto. Ele orienta que o usuário cancele o chip e ative em outro smartphone para recuperar contas de e-mail, banco e redes sociais.