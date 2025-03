Câncer de pâncreas: saiba quais são os sintomas da doença que afeta Tony Bellotto

Além de fatores genéticos, consumo excessivo de álcool, tabagismo e obesidade contribuem para o surgimento do câncer de pâncreas , doença que afeta o guitarrista do Titãs, Tony Bellotto . Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (4), o oncologista Gustavo Fernandes explica que o tipo mais comum é o adenocarcinoma, com alto índice de mortalidade e de difícil controle.



Fernandes aponta que os tumores 'silenciosos' são do tipo neuroendócrino, que crescem devagar e são encontrados em exames de rastreio. Já o adenocarcinoma de pâncreas, mais agressivo e de crescimento rápido, tem entre os principais sintomas a dor abdominal, a perda de apetite, a cor dos olhos amarelada e a alteração na coloração de urina e fezes.