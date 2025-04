‘Desafio do desodorante’: distorções na nomenclatura favorecem o crime, diz pediatra

“Brincadeira é quando os dois lados se divertem, e não estou vendo nenhuma diversão da vítima. Então, nós temos que começar a colocar os nomes corretos e encarar as coisas como elas são”, afirma o pediatra Marco Antônio Chaves Gama sobre o 'desafio do desodorante' nas redes sociais. Influenciada pelos vídeos publicados na internet, Sarah Raissa Pereira , de 8 anos, morreu após inalar o gás do aerossol, no Distrito Federal, no último domingo (13).



Em entrevista ao Jornal da Record News , Gama explica que o produto possui vários gases que competem com o oxigênio ao cair na circulação sanguínea, causando asfixia e, consequentemente, a parada cardíaca. Para o médico, um dos grandes problemas é que o termo ‘desafio’ causa distorções quanto à gravidade do crime e favorece o agressor. "Seria autoagressão ou agressão com risco de morte induzida pela internet", completa.