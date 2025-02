Desinformação nas redes sociais atrapalha o combate ao câncer, diz oncologista

Em entrevista ao Jornal da Record News , Juliano da Cunha, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, afirma que hábitos da população, como o consumo de alimentos processados, colaboram com a alta incidência de casos de câncer no Brasil. Ele ainda alerta que as fake news disseminadas pelas redes sociais, com promessas de cura sem comprovação científica, devem ser combatidas diariamente pela comunidade médica com informações seguras e precisas.



Cunha explica ainda que a vacina contra o HPV (o papilomavírus humano), que previne o câncer de colo de útero, foi alvo de desinformação ao redor do mundo, causando ceticismo na população. O médico ainda acrescenta que outras medidas, como técnicas de rastreamento, colaboram com o diagnóstico precoce.