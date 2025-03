Importações do pistache, que virou febre entre brasileiros, triplicaram em 2024

O pistache virou febre entre os brasileiros desde a Páscoa de 2023, ano em que o Brasil importou 97% mais da semente em relação ao ano anterior. Em 2024, as compras externas triplicaram, passando de 350 mil toneladas.

Seja doce, salgado ou até bebida, a oleaginosa tem ganhado cada vez mais espaço nos cardápios de cafeterias e restaurantes do país. Além do sabor exótico , o pistache é rico em vitaminas e oferece diversos benefícios, entre eles a saciedade, a prevenção de doenças e contribui para o funcionamento do intestino.Apesar de ter origem na Ásia, quem lidera a produção da semente são os Estados Unidos, responsável pelo melhoramento genético da planta. O tempo de colheita pode levar entre sete a dez anos após o plantio.