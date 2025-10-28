Logo R7.com
Lula diz que acredita em acordo com os EUA sobre tarifas

Presidentes dos dois países mais populosos da América se reuniram na Malásia

O encontro entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcou um passo importante na reabertura do diálogo entre os dois países. Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (27), Leonardo Trevisan, professor de Relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), analisa a reunião.

