Lula diz que acredita em acordo com os EUA sobre tarifas

O encontro entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcou um passo importante na reabertura do diálogo entre os dois países. Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (27), Leonardo Trevisan, professor de Relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), analisa a reunião.



