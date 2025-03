Política comercial dos EUA pode impactar crescimento do PIB brasileiro em 2025 Apesar dos possíveis impactos com as novas tarifas do governo americano, economista avalia como positivo o crescimento do índice pelo quarto ano consecutivo

Jornal da Record News|Do R7 08/03/2025 - 12h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share