Uso excessivo de telas também deve ser evitado por adultos, afirma médico

"As pessoas estão desaprendendo a lidar com o outro", afirma o médico Eduardo Jorge Custódio, integrante do grupo de trabalho sobre saúde digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, em entrevista ao Jornal da Record News . Na terça-feira (11), o governo lançou o guia para uso saudável de telas por crianças e adolescentes



Para Custódio, o contato com o "mundo real" é necessário para desenvolver estímulos táteis e visuais do cérebro, e o tempo de tela também deve ser controlado entre jovens adultos e adultos. "A gente quer que a sociedade, as pessoas utilizem [dispositivos digitais] de uma forma ética, saudável, segura e educativa", pontua.



O documento divulgado pelo governo alerta para os riscos do uso precoce e excessivo de celulares , tablets e computadores, e visa conscientizar a população sobre os cuidados com a tecnologia e ajudar pais a lidar com o acesso dos filhos à internet.