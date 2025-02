‘Walter nos deixou sentir as emoções da família', afirma produtor de 'Ainda Estou Aqui'

Rodrigo Teixeira, produtor do filme Ainda Estou Aqui , indicado a três categorias no Oscar — incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres , vencedora do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama —, concedeu entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (23).

Teixeira ressaltou a sensibilidade de Walter Salles, que permitiu à produção mergulhar na memória e vivenciar as dores e emoções da família Paiva, cuja história é narrada no longa. O produtor destacou que Salles é um "grande maestro do cinema".