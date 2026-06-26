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Brasil enfrenta Japão na Copa do Mundo de 2026; Cosme analisa

Para Cosme Rímoli, essa etapa 'é mais tranquila' para a seleção

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A seleção brasileira enfrenta o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O colunista do R7 Cosme Rímoli diz que "essa etapa para o Brasil é mais tranquila".

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