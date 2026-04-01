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Carro desgovernado passa direto por cancela e atinge motos estacionadas

Motorista tinha 77 anos; família promete indenizar donos dos veículos atingidos

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Câmeras registraram um carro que invadiu o estacionamento de um hipermercado em Goiânia.

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