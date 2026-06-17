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Cosme Rímoli: imprensa do mundo inteiro fica 'desesperada' por imagem de Neymar em treino

Segundo colunista do R7, craque deve ficar no banco contra o Haiti

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Depois de um mês fora por lesão, ele voltou. A presença de Neymar foi o grande destaque do treino da seleção brasileira nos Estados Unidos. Segundo Cosme Rímoli, o craque deve ficar no banco na partida contra o Haiti pela Copa do Mundo. Veja!

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