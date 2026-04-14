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Defesa Civil de São Paulo terá novos radares meteorológicos

Objetivo é aumentar a eficácia da prevenção de eventos climáticos

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Foi celebrado nesta terça (14) em São Paulo os 50 anos da Defesa Civil.

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