Ex-investigador conhecido por agredir babá morre em acidente no Amazonas

Ex-investigador da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Nonato Monteiro Machado, morreu nesta segunda-feira (4) após colidir seu carro com um caminhão e atingir um poste em Manaus. O acidente ocorreu enquanto ele dirigia sozinho. Há dois anos, ele e sua esposa Jussana estiveram envolvidos em uma confusão num condomínio, onde agrediram a babá Cláudia Gonzaga e o advogado Igor Colares, que foi baleado. Com a sua morte, o processo judicial contra Raimundo será extinto. Já o caso desta semana será investigado pela delegacia especializada em acidentes de trânsito.