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Filme 'Criadas' está em cartaz nos cinemas brasileiros

Drama psicológico dirigido por Carol Rodrigues aborda camadas do racismo

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Nesta quinta-feira (11) estreou o filme "Criadas", dirigido pela brasileira Carol Rodrigues. O longa-metragem explora o reencontro de duas primas negras, Sandra e Mariana, e suas experiências em uma casa marcada por hierarquias sociais e raciais. A história aborda as desigualdades e fantasmas do passado que ressurgem nas suas vidas.

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