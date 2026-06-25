Filme 'Supergirl' estreia nesta quinta (25) nos cinemas brasileiros

O filme "Supergirl" estreou nesta quinta (25) nos cinemas do Brasil. Dirigido por Craig Gillespie e estrelado por Milly Alcock no papel principal, o longa traz a prima do Superman em uma aventura solo.



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