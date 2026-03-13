Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Gabinete de crise da Defesa Civil segue ativo até esta sexta (13) após temporais no litoral de SP

Cananéia teve 260 mm de chuva; Ubatuba e Peruíbe registraram estragos

Link Record News|Do R7

  • Google News

As fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo causaram danos principalmente em Cananéia, Peruíbe e Ubatuba. A Defesa Civil do Estado está em alerta, com um gabinete de crise operando até esta sexta-feira (13).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • chuvas
  • sao-paulo-estado
  • alagamentos
  • litoral

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.