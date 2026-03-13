Gabinete de crise da Defesa Civil segue ativo até esta sexta (13) após temporais no litoral de SP

As fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo causaram danos principalmente em Cananéia, Peruíbe e Ubatuba. A Defesa Civil do Estado está em alerta, com um gabinete de crise operando até esta sexta-feira (13).



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