Homem tem mãos decepadas por trio armado com facões, no interior de São Paulo

Um casal e o filho adolescente foram atacados dentro de casa por um trio armado com facões, na madrugada desta segunda-feira (19), no interior de São Paulo . O pai teve as duas mãos decepadas pelos criminosos. Os suspeitos chegaram no local de bicicleta, entraram pelo portão e seguiram para o fundo do imóvel. Minutos depois, a mulher aparece nas imagens de uma câmera de segurança pedindo socorro.



Segundo a polícia, a motivação do crime seria um acerto de contas contra a vítima. O trio teria brigado com o homem durante uma festa dias antes do ocorrido.



O morador foi socorrido e encaminhado para o hospital em estado grave. A mulher e o filho ficaram feridos e também foram levados para um hospital, mas já tiveram alta. Os três suspeitos foram presos e podem responder por tentativa de homicídio . O caso aconteceu no município de Adolfo, na região de São José do Rio Preto (SP).