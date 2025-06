Homens são presos após roubar casa de câmbio com máscaras de personagem de filme

Dois homens foram presos suspeitos de assaltar uma loja de câmbio enquanto usavam máscaras nesta quinta-feira (5). O crime ocorreu em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eles eram ex-funcionários da loja e se aproveitaram do movimento de um evento de fantasias que acontecia no local. Foram levados R$ 50 mil em espécie e barras de ouro. A dupla responderá criminalmente por roubo qualificado.