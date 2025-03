Idosa sofre tentativa de estelionato no aniversário de 71 anos

Um homem foi flagrado tentando aplicar um golpe em uma idosa no seu aniversário de 71 anos, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul , nesta quarta-feira (26). Na ocasião, a mulher recebeu uma ligação de uma suposta floricultura, informando que havia um buquê de flores para ser entregue a ela.



Em seguida, o suspeito apareceu no portão de sua casa, mas foi atendido por um parente da idosa que é policial civil . O homem se deu conta do golpe, pois o suposto entregador carregava flores murchas. Ele tentou prendê-lo no local, mas o golpista correu e foi preso em flagrante pela brigada militar.