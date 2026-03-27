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Kin Saito fala sobre as novidades do futebol feminino

Diretora de futebol feminino da Federação Paulista analisa cenário da modalidade

Link Record News|Do R7

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Aos 29 anos, Kin Saito se destaca no mundo da gestão esportiva. Ela concedeu uma entrevista ao apresentador Gustavo Toledo no 'Link News' desta sexta (27). Assista!

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