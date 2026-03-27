Kin Saito fala sobre as novidades do futebol feminino

Aos 29 anos, Kin Saito se destaca no mundo da gestão esportiva. Ela concedeu uma entrevista ao apresentador Gustavo Toledo no 'Link News' desta sexta (27). Assista!



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!