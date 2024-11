Motoboy é morto após negar carona a policial civil na Baixada Fluminense, no RJ

Um motoboy foi morto por um policial civil na noite de segunda-feira (28), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . A vítima, identificada como Edson dos Santos, de 27 anos, foi atingida por um tiro nas costas após se recusar a dar carona ao agente. O policial, que estava saindo de um bar, ficou irritado ao acreditar que Edson fosse mototaxista. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está em busca do suspeito, que fugiu do local após o ocorrido.