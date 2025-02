Mulher que assumiu o lugar do marido no tráfico teria sido morta após traição, no Paraná

Uma mulher foi executada com mais de dez disparos dentro de casa no Paraná . Em novos desdobramentos do caso, foi revelado por uma testemunha que o mandante do crime seria o marido da vítima, que está preso por tráfico de drogas . Ele teria ordenado a execução da mulher, que havia assumido seu lugar no tráfico, após a descoberta de uma traição. O marido e um dos atiradores suspeitos negam envolvimento no crime.