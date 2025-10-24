Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ótica em Curitiba (PR) fica destruída após revolta de ex-funcionário com acordo trabalhista

Polícia ainda investiga motivações; esposa do suspeito também se revoltou e contribuiu com o ataque

Link Record News|Do R7

  • Google News

Ótica em Curitiba (PR) fica destruída após revolta de ex-funcionário com acordo trabalhista, nesta quinta-feira (23). A polícia ainda investiga motivações. A esposa do suspeito, que foi chamada para contê-lo, também se revoltou e contribuiu com o ataque.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • parana
  • curitiba
  • policia
  • crimes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.