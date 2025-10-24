Ótica em Curitiba (PR) fica destruída após revolta de ex-funcionário com acordo trabalhista, nesta quinta-feira (23). A polícia ainda investiga motivações. A esposa do suspeito, que foi chamada para contê-lo, também se revoltou e contribuiu com o ataque.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!