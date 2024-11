Polícia Militar intercepta roubo milionário de medicamentos veterinários em São Paulo

A Polícia Militar da cidade de São Paulo realizou a interceptação de um esquema de quadrilha especializada em roubos de remédios. Nesta quinta-feira (17), um dos suspeitos se escondeu em uma área de mata, com uma carga estimada em R$ 1 milhão em medicamentos veterinários. Com auxílio das viaturas e do helicóptero, o carregamento foi resgatado próximo à cidade de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo. Os suspeitos estão foragidos.