RECORD NEWS contra a dengue: esgoto aberto em calçada de avenida preocupa moradores de Cuiabá (MT)

Uma moradora de Cuiabá , no Mato Grosso, denunciou um esgoto aberto no meio de uma calçada. O problema está localizado em uma avenida com movimento intenso de veículos, que passam por cima do líquido que escoa.





Em nota, a Secretaria de Ordem Pública informou que fiscalizou a situação no endereço indicado, e que o responsável pelo esgoto pode ser multado e notificado. A multa varia entre R$ 400,00 e R$ 800,00.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.