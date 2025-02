RECORD NEWS contra a dengue: piscina de imóvel abandonado em Brasília preocupa vizinhos

Uma piscina de um imóvel que estaria abandonado acumulando água parada e com uma coloração esverdeada é preocupação dos moradores de Brasília para um possível foco do mosquito da dengue . O espaço é de uma das residências da embaixada japonesa no Brasil. Por meio de nota, o órgão confirmou que o local pertence à embaixada, mas que a casa não está abandonada. Segundo a nota, é feita a manutenção regular dos jardins e a verificação de possíveis focos de mosquitos, além da pulverização da piscina com inseticida para evitar a ocorrência de casos de dengue .



