RECORD NEWS contra a dengue: prefeitura de Valinhos (SP) afirma que realizará limpeza de córrego

No Link Record News de quarta-feira (23), foram mostradas imagens de um córrego com entulho e água parada no bairro Jardim Maria Rosa, em Valinhos, interior de São Paulo. A cena preocupou os moradores do entorno, tendo em vista que o terreno pode virar foco do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue .



A RECORD NEWS entrou em contato com a prefeitura de Valinhos para questionar a falta de zeladoria do local. A administração municipal respondeu que a equipe de serviços públicos da cidade limpou o local das imagens no último mês. Ainda notificou que retornarão nesta semana para analisar a melhor forma de remover o lixo descartado pelo riacho.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.