RECORD NEWS contra a dengue: recepção de posto de saúde cheia de mosquitos preocupa pacientes em SP

A quantidade de mosquitos presentes na recepção de uma unidade de saúde no Jardim Umuarama, na zona sul de São Paulo, preocupa pacientes por causa de uma possível proliferação da dengue . A Secretaria Municipal de Saúde afirmou, em resposta à RECORD NEWS, que realiza ações rotineiras de combate e prevenção a mosquitos, como dedetização, recolhimento de lixo e limpeza constante das calhas do posto de saúde.



Ainda de acordo com a secretaria, os mosquitos mostrados nas imagens foram identificados como sendo do gênero Culex, que não transmitem arboviroses como a dengue e não representam riscos à saúde.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.